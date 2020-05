Concert Rammstein in Nijmegen verplaatst naar augustus 2021

Rammstein staat op dinsdag 3 augustus 2021 in het Goffertpark in Nijmegen. De Duitse metalband haalt dan het concert in dat in eerste instantie op 24 juni van dit jaar gepland stond. Dat heeft concertorganisator Greenhouse Talents bekendgemaakt.

Het concert in juni moest worden gecanceld vanwege de coronapandemie. Grote evenementen zijn in Nederland en andere landen tot nader order opgeschort. Rammstein was een van de vele bands die de complete Europese tournee afgelastten. De Duitsers zouden naast Nijmegen ook optreden in het Belgische Oostende, waar ook veel Nederlandse fans op afkomen.

Er gingen even geruchten dat leadzanger Till Lindemann besmet zou zijn met het coronavirus, nadat hij op intensive care werd opgenomen. Dat ontkrachtte hij op Instagram: ‘Het virus dat me wil veroveren, bestaat nog niet.’ Wat de reden voor de ziekenhuisopname van Lindemann was, maakte hij niet bekend. Volgens de Berliner Zeitung had hij hoge koorts en was de vijftiger uit voorzorg in afzondering geplaatst.

Tickets voor juni 2020 blijven geldig voor het concert in augustus 2021. De kaarten voor het concert vlogen over de toonbank. Tickets voor het concert in Oostende waren in kwartier weg. In Nederland ging het ook rap, maar duurde het iets langer voor de show was uitverkocht, omdat ‘het systeem het niet zo goed aankon’. Rammstein verkocht het Nijmeegse Goffertpark in ongeveer een uurtje uit.