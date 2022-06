Concert Rolling Stones in Arena op laatste moment afgelast, Mick Jagger test positief

Het concert van de Rolling Stones dat vanavond plaats zou vinden in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam gaat niet door. Dat is zojuist bekendgemaakt door organisator Mojo. Flink wat bezoekers zaten al in het stadion en daar werd medegedeeld dat het optreden is afgelast vanwege een positieve coronatest van zanger Mick Jagger.

Jagger ontdekte pas dat hij corona heeft nadat hij al in de Johan Cruijff ArenA was gearriveerd. De 78-jarige zanger had enkele symptomen en testte vervolgens positief, schrijft de band op Instagram. Het gaat waarschijnlijk om milde klachten. De Stones betreuren het dat het concert niet door kan gaan. ,,Maar de veiligheid van het publiek, de medemuzikanten en de touringcrew is belangrijker”, aldus de band.



‘Het spijt me enorm dat we dat op zo’n korte termijn hebben moeten doen’, schrijft Jagger zelf op Instagram. ‘Ik ben helaas positief getest op corona. We streven ernaar om een nieuwe datum te prikken en zo snel mogelijk terug te keren. Bedankt voor jullie geduld en begrip.’

De mededeling werd rond 18 uur gedaan in het stadion. Veel fans waren al aanwezig in de Johan Cruijff ArenA of onderweg naar het stadion. ,,Het druppelde langzaam vol’’, vertelt bezoeker Rob Stout, die als een van de eerste fans het veld op liep. ,,Het was nog vrij rustig, er was nauwelijks muziek, toen liep er een man met een microfoon het podium op. ‘Ik heb geen leuk bericht’, zei hij. Het werd meteen stil. Toen zei hij dat Mick Jagger positief was getest op corona en dat het optreden niet door ging.”



De toeschouwers reageerden gelaten, merkte Stout: ,,Iedereen keek elkaar aan, maakt hij nou een grap? Maar toen herhaalde hij het nog eens en zei erbij dat de band het heel erg vond. Daarna liep iedereen maar naar de uitgang. Het was heel bizar, toen wij buiten kwamen, zagen we nog rijen mensen staan om binnen te komen. Geen idee of en hoe zij op de hoogte werden gebracht. Balen, maar het is niet anders. Nu maar hopen op een herkansing.”



Risicogroep

Astrid van der Werf zag de Stones sinds 1991 twintig tot dertig keer. Ook zij was in de Arena op het moment dat het nieuws bekend werd. ,,Bizar natuurlijk, je zag bij iedereen ongeloof. Ik ben nu vooral bezorgd over Mick Jagger, want die zit met zijn leeftijd vol in de risicogroep. Ik hoop maar dat hij hier goed doorheen komt.’’

Fans Corien Bosch (links) en Astrid van der Werf (rechts) voor ze het nieuws over de afgelasting hoorde.

Het was niet voor het eerst dat Van der Werf zoiets meemaakt. ,,In 2007 gebeurde het bij Bruce Springsteen in het Gelredome. Ik was daar al vanaf 7 uur ‘s ochtends en in de rij hoorden we dat hij ziek was. Toen was het een dag later en ben ik alsnog gegaan.’’



Na de onheilstijding in het stadion belde Van der Werf meteen met haar broer, die onderweg was vanuit Friesland. ,,Gelukkig was hij Friesland nog niet uit, anders baal je helemaal. Ik ga nu terug naar Rotterdam, maar dat stukje maakt me niet uit. Ik vind het vooral jammer voor mijn dochters en nichtje, die zouden de Stones voor het eerst zien vanavond. Ik hoop maar dat ze die kans nog eens krijgen.’’

Quote Dit zou mijn eerste concert ooit zijn, mijn kaartje heb ik voor mijn verjaardag gekregen Silke (17)

Verjaardag

Gerrit Kornegoor (57) uit Toldijk maakt er maar het beste van. ,,We waren hier al om 16.00 uur, het zou mijn dertiende concert worden van The Rolling Stones. Dit is enorm balen. Hopelijk wordt het ingehaald, ze zijn natuurlijk niet de jongsten meer.” Ook zijn broer en 17-jarige nichtje Silke zijn mee. Silke: ,,Dit zou mijn eerste concert ooit zijn, mijn kaartje heb ik voor mijn verjaardag gekregen. Ik vind het echt super jammer. Ik houd ook echt van hun muziek.”



Mojo geeft aan dat Jagger ziek de zaal heeft verlaten. De concertorganisator verwacht deze week te komen met een vervangende datum. Gekochte kaarten voor de show blijven geldig.

Rechts Gerrit Kornegoor. Met vijf fans naar de Roling Stones, onder anderen zijn broer en zijn 17-jarige nichtje Silke.

Het concert dat vanavond plaats moest vinden maakt deel uit van het Europese SIXTY tournee, naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van The Rolling Stones. Het zou de eerst keer in vijf jaar worden dat de Britse band weer in Nederland zou optreden. De laatste keer dat de mannen in Nederland waren, was in 2015. Toen deed de groep twee concerten; in de Johan Cruijff ArenA en in het GelreDome. Tijdens die shows zat Charlie Watts nog achter het drumstel. De muzikant overleed vorig jaar op 80-jarige leeftijd. Steve Jordan drumt sindsdien bij The Rolling Stones.

