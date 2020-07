Concertorganisator Mojo ontslaat derde van personeel

Na concertzalen als Ziggo Dome en Afas Live is ook Mojo Concerts gedwongen vanwege de coronacrisis fors te reorganiseren. De concertorganisator schrapt 43 banen, dat komt neer op een derde van het personeelsbestand van 130 mensen. Per 1 oktober gaat het bedrijf in afgeslankte versie verder.

Mojo verkoopt normaal per jaar 2 miljoen kaartjes en draait een omzet van 250 miljoen euro. Dit jaar verloopt door het verbod op evenementen rampzalig. Hoewel er sinds de zomer iets meer mogelijk is op concertgebied, zijn alle grote festivals en concerten afgelast.



Mojo nam eerder al interne maatregelen om kosten te besparen en maakt ook gebruik van de overheidsregeling (NOW) om de salariskosten op te vangen, maar daarmee redt het bedrijf het niet.



,,We hadden gehoopt in september weer volledig aan de slag te kunnen, maar dat is niet realistisch’’, zegt John Mulder, een van de twee directeuren. ,,Het gebrek aan concreet perspectief heeft ons doen besluiten om te reorganiseren.”

Pijnlijk

Zijn collega Ruben Brouwer verwacht dat het bedrijf in afgeslankte vorm in de toekomst weer festivals en concerten kan gaan organiseren. ,,Het is alleen nu een zeer pijnlijk besluit, omdat we een hecht team zijn waar alle collega’s zeer betrokken zijn bij elkaar en met veel passie aan onze evenementen werken. Vorig jaar nog hebben we ons 50-jarig bestaan gevierd en wij dachten weer een mooi jaar tegemoet te gaan. Niets is minder waar.”

Totdat massaal bezochte festivals en concerten weer mogelijk zijn, werkt Mojo aan alternatieven als de Larger than Live-serie in de Ziggo Dome. Nielson trapte daar vorige week af voor een publiek van 2400 liefhebbers; zijn optreden werd ook uitgezonden via een livestream.

Mojo is lang niet het enige bedrijf in de sector dat het zwaar heeft en moet reorganiseren. Eerder werd al bekend dat er ontslagen vallen bij onder meer Ziggo Dome, Paradiso en poppodium 013.