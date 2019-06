Conchita Wurst in jury botenparade Pride

Cornald is tevreden over de juryleden. ,,Het is weer een prachtjury geworden", aldus de voorzitter. ,,Stuk voor stuk prominenten die zeer uitgesproken en betrokken zijn. Ik vind het geweldig dat Conchita, de Oostenrijkse artiest die in 2014 het Eurovisie Songfestival won, aanwezig zal zijn. Maar dat geldt ook voor actrice en theatermaakster Romana, zanger en songwriter Jeangu en cabaretier en presentator Richard. Hij is goed bekend met de botenparade, hij was immers eerder medepresentator van de botenparade-uitzendingen van AVROTROS.’’

Het thema van Pride Amsterdam is dit jaar ‘Remember the past, create the future’. ,,We herdenken de Stonewall-rellen, die 50 jaar geleden in New York uitbraken en die een scheidslijn vormen in de geschiedenis van de LHBT-beweging’’, zegt Maas. ,,Een jaar later, in 1970, werd in New York de eerste Pride Parade ter wereld gehouden. We hopen dat het thema van Pride Amsterdam dit jaar op een originele manier op de boten te zien zal zijn.’’