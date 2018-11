Connie Witteman te emotioneel voor confrontatie verdachten kluisroof

Camerabeelden

De inbrekers sloegen op 7 juli toe in het luxe appartement van Connie en Eugene aan het Vondelpark. ,,Op de beelden zie je ze het park inlopen. Maar wat ook een enge gedachte is, is dat we dus al een tijdje moeten zijn bekeken, waardoor ze konden toeslaan. Terwijl we net, met onze hond, het huis verlaten hadden’', vertelde een geschrokken Connie Witteman aan De Telegraaf over de camerabeelden die ze twee dagen later deelde.