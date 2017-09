Conor McGregor kwijlt weg bij miljoenenjacht van Russische biljardair

McGregor, die onlangs moest buigen voor Floyd Mayweather, kan het zelf amper geloven. Een jacht van maar liefst 360 miljoen euro vaart langs zíjn achtertuin op Ibiza. De 29-jarige Ier kon het dan ook niet laten om het peperdure schip op beeld vast te leggen. En dat op beeld vastleggen, pakt McGregor op geheel eigen wijze aan. Op foto's die hij met zijn fans deelt, is te zien hoe McGregor eerst in zijn Versace-badjas het schip bewondert. Vervolgens is te zien hoe hij met een grote camera gefascineerd het schip bekijkt voordat hij er 'als een piraat op afstormt'. De MMA-vechter is zelfs zó onder de indruk van het bijzondere exemplaar dat hij nog besloot om het met een jetski van dichtbij te bekijken. Ook daar zijn foto's van geschoten.

Jaloers?

Of McGregor jaloers is? Nee, het succes van de Russische biljardair zorgt er juist voor dat hij nog gemotiveerder is om rijker te worden en ooit ook zo'n jacht te kunnen bemachtigen. ,,Dit is echt een eye-opener. Ik begin te denken dat ik nog niet rijk ben. Ik ben nu gewoon rijk aan vet. Ik moet blijven eten. Ik vraag me af of mijn lunch al klaar is...", grapt hij bij één van de plaatjes.