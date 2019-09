Contact tussen André Hazes en moeder Rachel weer verslechterd

,,Ik heb heel veel respect voor haar en voor wat ze heeft gedaan als moeder. Echt petje af. Maar ze is verdwaald, ofzo. Ik hoop dat ze weer terugkomt en gelukkig wordt’’, vertelt Hazes aan Johnny de Mol aanstaande maandag in Waar is de Mol op SBS, blijkt uit een voorproefje.

‘Ze is ziek’

Rachel liet zich in 2017 opnemen op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis voor haar geestelijk welzijn. ‘Rachel heeft veel meegemaakt in haar leven en dat alles bij elkaar opgeteld is haar de laatste maanden steeds zwaarder gaan vallen’, verklaarde haar familie destijds. Later dat jaar lieten Rachel en André weten weer contact te hebben. ,,Omdat het tijd is. Voor rust en ruimte, in hoofd en hart. Omdat loslaten, ook verdergaan betekent. Omdat we de hele wereld niet kunnen veranderen, maar de wereld in en om ons heen wel. Stapje voor stapje, in vrede, respect én met elkaar’’, deelden ze op Instagram.