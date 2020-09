Corine Spier, eerste Nederlandse Miss World, overleden

Corine Spier-Rottschäfer, de eerste Nederlandse vrouw die ooit werd uitgeroepen tot Miss World, is donderdagochtend op 82-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie aan persbureau ANP laten weten. Zij is niet aan de gevolgen van corona gestorven.

Spier behaalde de titel in 1959 in Londen, nadat zij eerder was uitgeroepen tot Miss Holland en Miss Europa. Zij was ook de eerste Nederlandse vrouw die die titel in de wacht sleepte. De prijs bestond uit 4.000 gulden en een auto met 16.000 kilometer aan ‘benzinebonnen’.

Door haar overwinningen werd Spier in de eerste helft van de jaren zestig een veelgevraagd model in de hele wereld. Maar zij verloor zelf haar interesse in het werk en richtte het eerste professionele modellenbureau in de Benelux op, Corine’s Agency. Het bedrijf bleef decennialang een toonaangevend bureau in de internationale modellenwereld.

Hoge Raad

Spier werd toen zij het bureau net had opgericht beboet omdat zij de wet op de arbeidsbemiddeling had overtreden. Zij vocht de zaak aan tot aan de Hoge Raad en won: daardoor mochten agentschappen voortaan bemiddelen voor talenten. De jurisprudentie maakte de weg ook vrij voor de oprichting van uitzendbureaus in Nederland.

Het oud-model ging in 2002 met pensioen. Zij trouwde in 1962 met architect en later D66-politicus Edo Spier. Het echtpaar kreeg twee kinderen.

© ANP Kippa