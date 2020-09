Corona bij Soldaat van Oranje, theaters in onzekerheid: vragen en antwoorden

1. Wat is er misgegaan bij Soldaat van Oranje?

De musical Soldaat van Oranje is twee weken stilgelegd omdat bij vijftien acteurs corona is vastgesteld. Producent Fred Boot: ,,Het klinkt misschien gek, maar we krijgen van de GGD complimenten over hoe goed we het hebben geregeld. We hebben acteurs, orkestleden, technici en grimeurs strak van elkaar gescheiden gehouden in bubbels. We werken buiten het toneel met mondkapjes, in de kleedkamer houden de acteurs ook gepaste afstand van elkaar. De enige plek waar ze samenkomen, is op het toneel. En daar zingen en schreeuwen ze niet in elkaars gezicht, toch zal het virus daar zijn overgedragen. We zijn er van overtuigd dat het probleem niet bij ons is ontstaan, maar vanaf buiten is gekomen. Hoewel ik onze castleden en medewerkers vertrouw dat ze zich ook privé goed houden aan de coronamaatregelen, zal ik benadrukken dat we dat nog strakker en zorgvuldiger moeten doen. Verder kunnen wij niets meer doen dan we al deden. We hebben elke maand een preventieve coronatest, maar de GGD heeft ons nu geadviseerd daarmee te stoppen en alleen nog te testen als er klachten zijn.’’