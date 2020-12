Corona brengt concurrenten Youp en Guido samen

Op oudejaarsavond zijn ze elkaars concurrenten in de strijd om kijkcijfers, maar de coronacrisis dwingt Youp van ’t Hek en Guido Weijers en hun collega’s samen na te denken over oplossingen om toch meer publiek bij de televisieregistraties van hun oudejaarsconferences te krijgen. Volgens de huidige richtlijnen mogen Van ’t Hek (wiens conference geprogrammeerd staat op NPO 1) en Weijers (die het jaar bij RTL 4 uitluidt) niet meer dan 30 man publiek ontvangen, ook al worden de optredens voor de televisie opgenomen in de grote theaters Carré (Amsterdam, Van ’t Hek) en De Maagd (Bergen op Zoom, Weijers). Beide cabaretiers vrezen dat de voorstellingen niet goed worden, door het gebrek aan publiek.

Directeur Hans Floberg van Hekwerk, het impresariaat van Van ’t Hek, bevestigt het contact met het ‘kamp-Weijers’. Gezamenlijk wordt bijvoorbeeld nagedacht over de mogelijkheid om de conferences dan maar in een televisiestudio op te nemen. Anders dan in theaters – ongeacht de grootte – mogen in televisiestudio’s 100 man rondlopen, als de anderhalve meter afstand maar minimaal gegarandeerd is. Dat hebben televisieproducenten, verenigd in een alliantie, in overleg met het RIVM en het ministerie van Economische Zaken vastgelegd in een coronaprotocol voor de hele branche.

Om die reden mochten bij de Sinterklaasshow van Paul de Leeuw (afgelopen zaterdag bij RTL 4) en de kerstspecial van All You Need is Love (Kerstavond te zien op dezelfde zender) 100 mensen zich op de studiovloer bevinden, zolang ze zich maar houden aan alle voorwaarden van het protocol. Bij de All You Need is Love-kerstspecial betreft dat 50 man crew en 50 mensen in het publiek. De protocollen schrijven voor dat iedereen gezondheidschecks en temperatuurmetingen ondergaat bij binnenkomst. Bovendien worden bij All You Need is Love leden uit de verschillende huishoudens gescheiden geplaceerd op de tribune in de studio.

Quote Eerdaags moeten we toch echt een knoop doorhakken Hans Floberg, Hekwerk

Bij een registratie van een oudejaarsconference zou die verhouding wellicht kunnen opschuiven naar 25 crewleden en 75 bezoekers, een ruime verdubbeling dus van het publiek dat nu welkom is in theaters. Floberg: ,,Daar denken we echt wel over na, zelfs om de voorstellingen van Youp en Guido achter elkaar op te nemen in zo’n studio. Maar het vergt wel heel veel improvisatie, want je hebt dan alleen een kale hal, met een betonnen vloer en een hol geluid. Er staat nog geen podium, nog geen enkele stoel. Hoe krijgen we dat dan voor elkaar? Maar goed, eerdaags moeten we toch echt een knoop doorhakken.’’

Er kleven nog andere bezwaren aan een opname in een televisiestudio, duidt Doreen Boonekamp, voorzitter van de werkgroep covid-19 voor de film- en televisiesector, die nauw betrokken is bij de totstandkoming en toepassing van het protocol. ,,We maken een onderscheid in deelnemers, in een actieve rol dus, en toeschouwers. En ook wij zijn gehouden aan een limiet van 30 toeschouwers, die dus niet actief aan het opgenomen programma deelnemen, maar alleen applaudisseren en lachen.’’

Aan de andere kant: Van ’t Hek en Weijers in hun voorstellingen doorgaans veelvuldig interactie met het publiek. Veranderen ze op dat moment niet van toeschouwers in deelnemers? Boonekamp: ,,Dat wordt een heel abstracte discussie, vrees ik.’’

Van ’t Hek heeft aan burgemeester Halsema van Amsterdam, tevens voorzitter van de plaatselijke veiligheidsregio, ontheffing gevraagd voor de bezoekersregeling in Carré, voor de televisie-registratie van Korrel Zout, zijn tiende en mogelijk laatste oudejaarsconference. Eenmalig zou hij voor 250 man in het koninklijke theater willen spelen. Een formeel antwoord is nog niet binnen, maar Halsema liet voor de camera’s van AT5 al duidelijk blijken niet mee te willen werken aan zo’n uitzonderingspositie.

Weijers bezwoer dinsdagavond in het televisieprogramma Beau dat zijn show hoe dan ook doorgaat, op welke plek dan ook. Mogelijk in een theater, maar ook een kerk of een meubelwinkel (waar minder restricties zijn dan in de theaters) behoren volgens de Brabander tot de opties. Volgens een woordvoerder van RTL is daar op dit moment niets aan toe te voegen.

