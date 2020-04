Corona voor Pink engste wat ze ooit heeft meegemaakt: ‘Kon geen adem meer halen’

Pink (40) kreeg half maart ziekteverschijnselen, kort nadat haar zoontje Jameson (3) ziek werd. Toen gingen er echter nog geen alarmbellen af. ,,Driejarigen worden continu ziek. Het begon met koorts, later kreeg hij ook buikpijn, diarree en pijn op de borst. En weer later hoofd- en keelpijn. Het was van alles wat. Elke dag was er weer een nieuw symptoom maar de koorts bleef en ging niet weg.”

De zangeres, die lijdt aan astma, werd twee dagen later ziek. ,,Ik voelde me niet goed, ik was moe, kreeg het koud en was misselijk. Maar ik kreeg geen koorts. Ik kreeg niet de symptomen waar je op moet letten.” De klachten verergerden echter: ,,Ik werd midden in de nacht wakker en kon geen adem meer halen. Ik had voor het eerst in dertig jaar weer een vernevelaar nodig. Toen begon ik echt bang te worden.”