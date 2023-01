‘Corsage’ blijft Oostenrijkse inzending voor Oscar ondanks aanklacht wegens kinderporno

Ondanks een aanklacht wegens kinderporno van één van de hoofdrolspelers, blijft de film ‘Corsage’ in de running als Oostenrijkse kandidaat voor de Oscar voor beste buitenlandse film. Dat zegt de vakvereniging van de Oostenrijkse film- en muziekindustrie zondag in een persbericht van de openbare omroep ORF.

Eerder deze week werd bekend dat de Florian Teichtmeister, die in de film de rol van keizer Franz Joseph speelt, in februari terecht zal staan wegens het bezit van kinderporno. De 43-jarige acteur gaat schuldig pleiten, meldt persbureau AFP. Maar volgens de Oostenrijkse vakvereniging moet de aanklacht worden losgekoppeld van de artistieke prestatie van de regisseur en de film.

‘Corsage’ staat - net als overigens de Belgisch/Nederlandse inzending ‘Close’ van Lukas Dhont - in de lijst van vijftien niet-Engelstalige films waaruit de Academy of Motion Picture Arts and Sciences op 24 januari vijf nominaties kiest, die kans maken op de Oscar voor beste buitenlandse film. En dat blijft zo, heeft de vakvereniging beslist in samenspraak met de regisseur en de producenten.

,,Teichtmeister is niet ‘Corsage’, en zijn persoon moet duidelijk worden gescheiden van de uitstekende artistieke prestatie van de regisseur Marie Kreutzer en de film zelf”, zegt Alexander Dumreicher-Ivanceanu van de Oostenrijkse vakvereniging. De vakvereniging tekent daarbij overigens aan elke vorm van seksueel misbruik te veroordelen.

“Film bezoedeld en beschadigd”

De producenten van ‘Corsage’, Johanna Scherz en Alexander Glehr, zeggen dat de opnames plaatsvonden voordat de eerste geruchten opdoken in de herfst van 2021. Teichtmeister zou hen er toen van verzekerd hebben dat de geruchten vals waren. Regisseur Marie Kreutzer is “verdrietig en woedend dat een feministische film, waaraan meer dan 300 mensen uit heel Europa jarenlang gewerkt hebben, door de gruwelijke acties van één persoon zo bezoedeld en beschadigd is”. Wat haar echter “nog verdrietiger en woedender” maakt, is “de mate waarin video’s en foto’s van seksueel geweld tegen kinderen geproduceerd, verspreid en geconsumeerd worden”.

De Oostenrijkse publieke omroep ORF, die de film deels gefinancierd heeft, heeft besloten de film voorlopig niet uit te zenden. Ook ziet het “onmiddellijk af van het produceren en uitzenden van werken met Teichtmeister”, staat in het persbericht. Volgens ORF heeft de bioscoopketen Cineplexx, die 400 bioscopen uitbaat in twaalf landen, de film uit zijn programma gehaald. Het Oostenrijkse nationale theater Burgtheater, waarvan de acteur lid is, heeft Teichtmeister ontslagen.

Vrijdag heeft de advocaat van Teichtmeister aangekondigd dat zijn cliënt beschuldigd wordt van het bezit van een grote hoeveelheid kinderpornografisch materiaal, in de periode van februari 2008 tot augustus 2021. Het zou gaan om meer dan 50.000 afbeeldingen en filmpjes. Teichtmeister zal schuldig pleiten op het proces op 8 februari in Wenen. Hij riskeert tot twee jaar gevangenisstraf.

Volledig scherm Actrice Vicky Krieps in de rol van keizerin Elisabeth in de film 'Corsage'. © IFC Films/AP