Courteney Cox speelt legendarische scène uit Friends opnieuw na

,,Happy Thanksgiving allemaal”, begon Courteney Cox haar filmpje. ,,Ik hoop dat jullie een geweldige dag hebben. Ik ben zo dankbaar. Maar als ik nog één GIF met die verdomde kalkoen op m’n hoofd krijg toegestuurd, dansend als een idioot, dan ga ik helemaal flippen. Dus ja.” Daarmee verwijst de actrice naar een memorabele scène uit Friends: ‘The one with all the Thanksgivings’. Daarin wil Monica Chandler opvrolijken door de kalkoen op haar hoofd te zetten.