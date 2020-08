‘Cowell onderging zes uur durende operatie aan meerdere breuken in rug, metalen staaf geplaatst’

Waylon neemt het op voor Voi­ce-coach Jan Smit: ‘Hij hoort in die stoel’

17:30 Waylon vindt het meer dan terecht dat Jan Smit het komende seizoen te zien is als coach in The Voice of Holland. De zanger merkte op dat ‘een hoop mensen’ aan het ‘bitchen’ waren over Smits plaats in een van de rode stoelen, maar daar wil hij niets van weten. ‘Jan zijn professionele carrière is langer dan die van ons allen in de stoel’, maakt Waylon duidelijk.