Crowded House en BLØF op Concert at Sea

Concert at SEA op de Brouwersdam in Zeeland is een van de grootste festivals van Nederland. Het is tevens het paradepaardje van de band BLØF, die het festival in 2020 voor de vijftiende keer organiseert. Behalve de programmering is de unieke locatie met uitzicht op de Noordzee en de gezellige sfeer voor veel mensen reden een weekend naar Zeeland te komen.