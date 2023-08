Dafne Schippers debuteert als analist bij NOS

Wedstrij­den Premier League en Bundesliga weer bij Viaplay te zien

Komend seizoen zijn alle 686 wedstrijden in de Premier League en de Bundesliga weer live te volgen bij Viaplay, maakte de streamingdienst woensdag bekend. Het seizoen in Engeland wordt op vrijdag 11 augustus afgetrapt en in Duitsland gaat de bal een week later weer rollen. Er is dit seizoen veel Nederlandse inbreng in beide competities.