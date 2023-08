Dag na veroordeling Thijs Römer staat zijn vader bovenaan Bestseller 60 met Het kind van de rekening

De detective van auteur Römer is vanuit het niets op de eerste plaats binnengekomen in de Bestseller 60 die boekenkoepel CPNB elke week bekendmaakt. In het boek wordt rechercheur De Cock op oudejaarsavond thuis bezocht door een oude inbreker. Hij zegt dat hij vermoord gaat worden. Römer nam de langlopende serie na de dood van de oorspronkelijke auteur Appie Baantjer over.



Peter Römer is de vader van Thijs Römer, die een kleinzoon is van Piet Römer die jarenlang op tv gestalte gaf aan De Cock. Vader Peter was er tijdens de zitting ook bij om zijn zoon te steunen. Die kreeg maandag een celstraf van drie maanden, waarvan twee voorwaardelijk, en een werkstraf van 240 uur opgelegd voor het online misbruiken van drie minderjarige meisjes.