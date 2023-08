Dag na veroordeling zoon staat vader Thijs Römer bovenaan Bestseller 60 met Het kind van de rekening

Veelbelo­ven­de horrorfilm Talk to me krijgt nu al vervolg

De Australische horrorfilm Talk to me krijgt een vervolg. De regisseurs, broers Danny en Michael Philippou, hebben het nieuws op Instagram bevestigd. De aankondiging volgt een week na de release van Talk to me in Australië. Het vervolg wordt een zogenoemde prequel, die laat zien wat er plaatsvond vóór de gebeurtenissen in de oorspronkelijke film.