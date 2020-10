Dan Levy boos over censuur Schitt's Creek in India

De tweet en promo stammen al uit 2019, maar blijkbaar kreeg Levy deze nu pas onder ogen. ,,Deze show gaat over de kracht van inclusiviteit. Het censureren van intimiteit tussen twee homo's is een schadelijk statement dat tegen die boodschap ingaat", zo liet hij weten op Twitter. Hij voegde daar later een tweet aan toe waarin hij duidelijk maakte dat de promo uit India kwam en er in de VS nooit censuur heeft plaatsgevonden.

Een woordvoerder van Comedy Central International laat aan de L.A. Times weten dat de aflevering wel degelijk in z'n geheel is uitgezonden op Comedy Central India, maar er op andere zenders in het land wel een gekuiste versie te zien was omdat de serie daar overdag werd uitgezonden en er een gedragscode geldt voor materiaal dat niet geschikt is voor kinderen. De woordvoerder stelt daarbij dat het niet ging om het feit dat de zoen tussen twee mannen plaatsvond, maar dat deze kus langer duurde, intiemer was en in close-up was gefilmd, waar dat niet het geval was bij de 'heterokussen' uit hetzelfde fragment.