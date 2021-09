Daniel Craig keert in Macbeth-opvoering terug op Broadway

Recensie Nieuwe Bond breekt radicaal met traditie, maar valt een beetje tegen: ons oordeel over No time to die

19:10 De 25ste en soms verrassend emotionele James Bond-film No time to die maakt – we zullen niks weggeven - een paar radicale keuzes die je niet verwacht in een franchise die al sinds Dr. No uit 1963 speelt met hetzelfde sjabloon. Toch valt Daniel Craigs zwanenzang ook een beetje tegen. Een recensie in hoofdstukken.