Daniël Dekker heeft geen spijt van overstap: ‘Steeds minder ruimte voor creativiteit bij AvroTros’

November 2018, de IJsselhallen in Zwolle. Daniël Dekker zal de avond niet gauw vergeten. ,,Bierpop. Kensington was de hoofdact, maar Suzan & Freek stonden daarvoor op het podium. Met piano en gitaar. Hun nummer Als het avond is was net uit. Het werd muisstil in die bomvolle hal. Je voelde: ‘Dit is groots.’ Ik dacht: Als ze dit goed aanpakken, kunnen we nog veel verwachten. Nou, dat is ook gebeurd.”