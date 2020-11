Daniëlle Oerlemans in Los Angeles: ‘Ik ben beter achter de schermen’

Er zijn ergere plekken om in lockdown te gaan dan het huis waar Daniëlle en ­Reinout Oerlemans wonen met hun vier kinderen. De riante villa in Bel Air, een van de rijkste wijken van Los Angeles, kijkt uit over de plaatselijke countryclub met golfbaan. ,,We realiseren ons goed hoe bevoorrecht we zijn met al die ruimte en dat we niet op driehoog achter zitten,” zegt Daniëlle Oerlemans (47) via Zoom, vanuit haar keuken. De ex-wielrenster oogt fris en sportief, haar haren strak in een staart.