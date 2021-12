Danny Vera verplaatst Ziggo Dome-show naar september

Update Ik Ver­trek-Hans van de Scheetjes heeft nieuwe liefde: ‘Voelt gewoon goed’

Hans ten Böhmer mag dan niet meer samen zijn met zijn ex Karin, hij weet prima zijn draai te vinden op Bonaire. In de nieuwe aflevering van Ik Vertrek, waar gisteravond 1,4 miljoen mensen naar keken, was te zien dat ‘Scheetje’ Hans zelfs alweer een prille liefde heeft. ‘Het voelt gewoon goed. Je komt hier niet zomaar iemand tegen waar je een klikt mee hebt.’

