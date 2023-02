Dansgezelschap schort samenwerking met poepsmerende choreograaf op

Het Nederlands Dans Theater (NDT) in Den Haag schort alsnog de samenwerking op met de in opspraak geraakte choreograaf Marco Goecke. Het NDT meldt dat in reactie op een brief van tientallen Nederlandse dans- en theaterrecensenten. De Duitser besmeurde eerder deze maand een recensente van de Frankfurter Allgemeine Zeitung met poep in de foyer van het Staatstheater Hannover.

Dat deed hij na een negatieve recensie over zijn productie In the Dutch Mountains, dat recent in Den Haag in première ging.

,,Het NDT laat weten dat we de positie van Marco Goecke als associate choreographer opschorten”, schrijft het dansgezelschap in een nieuw statement. ,,Dat houdt in dat hij het komend seizoen geen nieuw werk meer zal creëren. We zullen het uitvoeren van Marco Goeckes bestaand repertoire, gemaakt in samenwerking met de dansers en het team van het NDT, voortzetten.”

Victim blaming

In de donderdag verstuurde brief aan het NDT hekelden de theatercritici de excuses die de 50-jarige Goecke eerder maakte. ,,In uw verklaring stelde u dat Goecke zich inmiddels ‘rekenschap’ gaf van zijn daad. Daarom kon uw tournee van In the Dutch mountains gewoon worden voortgezet. Wat helaas ontbrak in uw verklaring was een substantieel deel van Marco Goeckes ‘excuses’”, aldus de recensenten. De Duitser bood weliswaar zijn excuses aan, maar maakte zich volgens de critici schuldig aan ‘een opmerkelijk staaltje victim blaming’, met stevige verwijten aan de kunstkritiek.

De briefschrijvers wilden van het NDT weten hoe het gezelschap in de toekomst de relatie ziet met journalisten. Verder meldden ze dat ze het werk van Goecke niet meer zullen recenseren als hij niet ‘met serieus te nemen excuses’ komt. Het NDT liet daarop weten het poepincident in alle toonaarden af te keuren. ,,Als we dat niet duidelijk genoeg hebben gesteld, dan spijt ons dat. Ook het NDT ziet deze gebeurtenis als een aanval op de persvrijheid.”

Vorige week werd Goecke al ontslagen door het Staatstheater Hannover, waar hij balletdirecteur was.