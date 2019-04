Daphne tekent voor nóg eens 25 jaar de slappe lach met Richard

Daphne laat op Instagram wat foto's door de jaren heen zien. „Vandaag zijn Richard en ik 25 jaar samen. Al een kwart eeuw geniet ik van zijn humor, zelfspot, daadkracht en totale gebrek aan kookkunsten (of was ik dat?). Ik ben onwijs dankbaar voor Emma en Alec, toevallig de twee leukste kinderen van Nederland, en teken graag voor nóg eens 25 jaar van de slappe lach.”

Het voormalige model en de oud-toptennisser ontmoetten elkaar in een tijd dat ze allebei nog de wereld over reisden voor hun carrières. Lastig was dat niet, ook al bestond er toen nog geen Skype en FaceTime, vertelde Daphne eerder aan deze krant. ,,Het was juist een superromantische tijd,’’ zei Deckers. ,,We stuurden elkaar ellenlange faxen, die dan onder de deuren van hotelkamers werden doorgeschoven. Hij sprak ook allerlei leuke berichten in op mijn antwoordapparaat, sommige bandjes heb ik zelfs nog bewaard!’’