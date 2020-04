Darter Michael van Gerwen deelt foto van pasgeboren zoontje

Prins Charles praat voor het eerst na coronadia­gno­se: ‘Houd hoop’

1 april Prins Charles heeft voor het eerst van zich laten horen nadat vorige week het coronavirus bij hem werd geconstateerd. De Britse troonopvolger, die inmiddels uit quarantaine is en zich beter voelt, spreekt vandaag in een video zijn dankbaarheid uit voor alle inzet en benadrukt hoe belangrijk het is hoop te houden in de crisis.