Darter Raymond van Barneveld gaat na 25 jaar scheiden

videoMeervoudig dartkampioen Raymond van Barneveld (51) gaat na een huwelijk van 25 jaar scheiden van zijn echtgenote Silvia. Dat heeft zijn manager Jaco van Bodegom gezegd. De scheiding is volgens hem inmiddels in gang gezet. ,,Raymond en Silvia willen dat graag in alle rust en in onderling overleg regelen en vragen dan ook aan alle media dat te respecteren.’’

De bekendmaking van de breuk, volgt op een pikante onthulling van de Britse tabloid The Sun over een ‘buitenechtelijke affaire’ van Van Barneveld. The Sun kwam gisteren met een video waarin te zien is hoe de darter in een hotellobby in de plaats Exeter een vooralsnog onbekende vrouw op de mond zoent. De beelden zouden vermoedelijk gemaakt zijn na Van Barnevelds nederlaag tegen Michael Smith in de Premier League op 28 februari. Volgens ooggetuigen deed Van Barneveld absoluut niet stiekem in het hotel. ,,Er waren veel dartsfans in dat hotel na die Premier League-avond en Barney was openlijk aan het kussen met een mevrouw die niet zijn vrouw is. Hij gedroeg zich ook niet echt alsof het een geheim was’’, aldus een getuige.

Of de vrouw in het filmpje de nieuwe liefde van de darter is, is nog onduidelijk. Manager Jaco van Bodegom geeft toe dat de beelden authentiek zijn. Ook denkt hij dat de vrouw in het filmpje de nieuwe vriendin is van Barney. Eind vorig jaar maakte Van Barneveld bekend dat 2019 zijn laatste jaar is als professioneel darter.

Van Barneveld, die samen met zijn echtgenote Silvia twee kinderen heeft, verklaarde de afgelopen tijd herhaaldelijk dat zijn huwelijk soms onder druk staat. Raymond is voor zijn sport vaak van huis en heeft, zo vertelde hij meer dan eens, erg drukke reisschema's. Zijn vrouw Silvia kan vanwege hun kinderen lang niet altijd mee. Vorig jaar zomer werd er ingebroken bij het gezin. Op het moment van de overval was alleen Silvia thuis. Ze ging, omdat ze bang was geworden in haar eigen huis, na verloop van tijd in een appartement wonen. Van Barneveld bleef in het huis in Den Haag waar werd ingebroken.

Tijdens de inbraak op 16 juni 2018 kreeg Silvia een pistool tegen haar hoofd. Tijdens de rechtszaak tegen drie aangehouden verdachten - in januari dit jaar - vertelde een dochter van het stel in een slachtofferverklaring dat Silvia's leven in één klap was veranderd. Namens haar moeder: ,,Op de overloop zag ik twee gasten, ik schrok me helemaal rot. Omdat ik naakt was probeerde ik naar de badkamer te komen. Ondanks vele klappen wist ik een handdoek om me heen te slaan. Ik ben bedreigd met de dood en heb doodsangsten uitgestaan. Ik heb mezelf uiteindelijk weten te bevrijden met alleen een handdoek om me heen.’’

En: ,,Ik durf sindsdien niet alleen thuis te zijn en zag me genoodzaakt te verhuizen. Niet alleen ik ben beschadigd, ook de mensen om me heen. Jullie hebben in tien minuten m’n hele leven kapotgemaakt. Ik ben verdrietig, boos en bang in mijn eigen huis. Waarom zijn jullie naar binnen gegaan terwijl jullie de auto zagen staan? Waarom zijn jullie niet weggegaan toen je mij zag staan? Waarom hebben jullie een naakte vrouw bedreigd en geslagen? Hoe zou je het vinden als het je eigen moeder overkwam? Ik wil de rechtbank verzoeken jullie zwaar te straffen.’’ De drie indringers werden uiteindelijk veroordeeld tot celstraffen van twee jaar, waarvan een deel voorwaardelijk.

Barney en Silvia (53), die in 1995 trouwden, hebben samen twee kinderen: dochter Penny (25) en zoon Mike (20). Uit een eerdere relatie heeft Sylvia nog dochter Daisy (27). Tijdens hun huwelijk overleefden de twee herhaaldelijk de nodige stormen. Reden? De darter was namelijk niet altijd monogaam, zo gaat althans het verhaal. Zo zou hij jaren geleden een affaire hebben gehad met de Molukse Heslie. Vervolgens zou hij in 2010 zijn afgeperst door haar ex-vriend. Die beweerde een sekstape te hebben waarin Heslie en Barney de liefde bedreven. De darter heeft nooit iets over die ‘affaire’ gezegd. De man ontkende later een filmpje te hebben gehad.

Volledig scherm Raymond van Barneveld met zijn vrouw. © ANP