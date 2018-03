Dat wordt smullen: Jouw Vrouw, Mijn Vrouw terug met gewone Nederlanders

Tv-producent Zodiak Nederland haalt de succesformule Jouw Vrouw, Mijn Vrouw van stal. Het bedrijf zoekt kandidaten die mee willen doen aan het programma waarin koppels een week op nette wijze aan partnerruil doen. De laatste keer dat de realityserie (bij RTL) op de buis was, was in 2015. Toen scoorde de VIP-versie van het van oorsprong Britse format riante kijkcijfers.

Zodiak Nederland richt zich voor een nieuwe reeks niet op BN'ers, maar op doorsnee Nederlanders. ,,Voor een nieuw seizoen van Jouw Vrouw Mijn Vrouw zijn wij op zoek naar moeders die eens willen ruilen met een ander gezin'', citeert Mediacourant uit de oproep van Zodiak. En: ,,Zit jij soms met je handen in het haar en wil jij eens ervaren hoe het bij een andere familie eraan toegaat? Of run jij het ideale huishouden en wil je dat juist graag aan een ander gezin laten zien? Geef je dan nu op. Maar let op: ook jouw thuis wordt tijdelijk overgenomen door een andere vrouw.''

Wanneer en bij welke omroep de nieuwe Jouw Vrouw, Mijn Vrouw te zien zal zijn, is nog onbekend. De Nederlandse versie van Wife Swap verscheen in 2004 op de buis en was direct een kijkcijferhit. De formule houdt in, dat in de eerste helft van de week vrouwen de regels respecteren van het koppel of gezin waar ze te gast zijn. Ook moeten ze opgaan in het sociale leven van het gasthuishouden.