Dates van B&B vol liefde-deelnemer Leendert pakken razendsnel weer hun spullen: ‘Stil in huis’

Loes maakte deze week als eerste haar entree in de bed en breakfast van Leendert. Ze had zich aangemeld, omdat ze ‘aangenaam verrast’ was door zijn’ lieve stem’ en ‘de manier waarop hij zich presenteerde’. Maar eenmaal aangekomen in de Belgische Ardennen ontdekte Loes al snel wat dingen die niet helemaal naar haar zin waren.



Een kamer zonder kast bijvoorbeeld, maar ook Noah, de herdershond van Leendert, viel niet helemaal in de smaak. Loes vond het beest 'erg aanwezig’ en stelde voor om de viervoeter een volgende keer niet mee te nemen. En dan was er nog het euvel dat ze het gevoel had dat Leendert niet naar haar luisterde op het moment dat ze over het overlijden van haar vader begon. ,,Leendert luistert al niet, begint over zijn tante en zijn oom die in de coronatijd overleden zijn en ik heb het over mijn vader. De hoop is dat-ie dan vraagt: ‘Hoe is het om je vader te verliezen?’”, verzuchtte Loes.

Het zat haar zo dwars, dat ze besloot Leendert erop aan te spreken. ,,Ik wou al gelijk iets kwijt over vanmiddag. Het was een beetje een teleurstelling, maar ik denk niet eens dat je het expres hebt gedaan.” Leendert kaatste daarop terug dat hij het meer als een ‘aanvulling’ dan een ‘onderbreking’ zag.

Ik vind het heel gezellig en leuk, maar ik denk dat we niet een echte klik hebben qua liefde José

Niet veel later kwam ook José aan. Ze was opgehaald door Leendert, omdat ze onderweg een klapband had gekregen. Een uitgelezen moment om elkaar tijdens het auroritje wat beter te leren kennen. José had haar hond meegenomen en dat bleek in ieder geval een goede match te zijn met Leenderts harige vriend.

En hoewel de twee het prima met elkaar konden vinden, besloot Leendert tijdens een wandeling met José te vragen hoe zij het vond gaan. De B&B-eigenaar had namelijk twijfels over zijn klik met José. ,,Ik vind het heel gezellig en leuk, maar ik denk dat we niet een echte klik hebben qua liefde”, bekende José, die al had besloten om weer huiswaarts te keren. Leendert was blij dat ze open kaart met hem speelde. ,,Ik denk dat we dat feitelijk niet tegen elkaar hoefden te zeggen, om het toch te weten.”

De twee hadden het nieuws nog maar net met Loes gedeeld, of Loes wilde eveneens haar hart luchten. ,,Lieve Leendert en José, ik heb ook nagedacht. Ik ga ook vertrekken”, kondigde ze aan. Ze baalde dat ze geen een op een date met Leendert had gehad en maakte dat nog maar eens duidelijk.



Leendert leek het vertrek van beide dames aanvankelijk allemaal wel prima te vinden. ,,Het is voor mekaar. Gaat makkelijk dit”, klonk het opgelucht. Maar even later bekroop hem opnieuw een eenzaam gevoel. Hij had behoefte aan wat gezelligheid en belde zijn dochter met de vraag of ze zin had om naar hem toe te komen. Dat had ze. ,,Hartstikke leuk”, reageerde Leendert. ,,Het is voor mij toch een beetje een droevig moment. Het is stil in huis.”

