Dave Grohl reageert op kinderporno-beschuldiging rond albumhoes Nirvana

,,Ik denk dat er veel meer is om naar uit te kijken en veel meer om voor te leven dan te verzanden in dat soort dingen. En gelukkig hoef ik het papierwerk niet te doen”, zegt de voormalige drummer van de Amerikaanse band enigszins spottend tegen The Sunday Times . Grohl heeft al verschillende ideeën over nieuwe versies van de albumcover. ,,Dat laten we jullie nog wel weten hoor. We komen wel op iets moois”, aldus Grohl, die tegenwoordig de frontman is van de band Foo Fighters.

Kinderporno

In augustus klaagde Elden de band aan die bekend is van hits als Smells like teen spirit en Come as you are. Hij eist dat de albumhoes veranderd wordt voor nieuwe releases, die vanwege het 30-jarig jubileum van de plaat worden verwacht. Dat is vooralsnog niet gebeurd. De speciale jubileumedities van het album staan al op de website van de band van de in 1994 overleden zanger Kurt Cobain. De foto van de naakte baby is niet gewijzigd. Elden wil ook een schadevergoeding van ruim 127.000 euro. Het is niet bekend wat daarvan de status is.



Volgens zijn advocaat heeft Elden ‘permanente schade’ geleden. „Inclusief emotionele problemen die zich ook fysiek uiten, levenslang verlies van z’n inkomenscapaciteit en het verlies van levensvreugde.”



Krist Novoselic, een van de oprichters van Nirvana, reageerde eerder al op de beschuldigingen. Op Instagram fotoshopte hij de baby weg van de iconische platenhoes. Dat nieuwe plaatje heeft hij echter alweer verwijderd.