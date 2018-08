Dave Roelvink in cel na politieachtervolging

UpdateDJ Dave Roelvink is gisteravond na een dollemansrit over de A10 door de politie klemgereden in Amsterdam-West, waarna hij een nacht in de cel heeft moeten doorbrengen. Uit een blaastest bleek dat de 24-jarige Dave ruim 2,5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken.

Een woordvoerder van de politie Amsterdam laat weten dat de zoon van zanger Dries Roelvink vanmiddag is vrijgelaten. Zij kunnen niet bevestigen dat het om Dave gaat, maar in videobeelden is te zien hoe Dave door politieagenten tegen de grond wordt gewerkt. De Amsterdamse stadszender AT5 gaf de beelden vrij.

Dave trok rond middernacht de aandacht toen hij met zijn auto met hoge snelheid over het Zuideinde in zijn woonplaats Landsmeer reed. Een motoragent besloot het voertuig te volgen voor controle. Op de A10 werd een snelheid gehaald van 180 kilometer per uur, waar 100 kilometer is toegestaan. Midden in de Coentunnel stopte Dave zijn Mercedes op de vluchtstrook waarna hij iets onverstaanbaars naar de motoragent riep. Vervolgens reed hij weg en stond een stukje verderop weer stil. Hij stapte uit en reageerde agressief tegenover de agent.

Na een achtervolging werd Dave klemgereden op het Surinameplein. In een video die is verspreid door AT5 is te zien hoe de artiest tegen de grond wordt gewerkt. ,,Ik heb het je net uitgelegd'', gilt Dave tegen de agenten.

Balen

Dave zou vannacht een optreden geven in een club in Apeldoorn. In een instagramstory, die inmiddels is verwijderd, gaf hij aan door 'autopech' niet te kunnen optreden. ,,Iedereen die voor mij gekomen is 1000x excuses'', schreef hij.