David Beckham kleedde zich te glimmend, te strak, te baggy - tot hij de magie van Britse herenmode ontdekte

Anna-Frid van Abba duikt op tijdens ABBA Voyage show in Londen

Anni-Frid Lyngstad heeft gisteravond onaangekondigd een bezoek gebracht aan de ABBA Voyage show in Londen. Pas toen de oproeper vertelde dat de Zweedse zangeres aanwezig was, kregen de bezoekers haar in de gaten, meldt de website NME.

16 september