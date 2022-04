David Guetta breekt Top 40-record en Trompeta is gemaakt voor het uitgaansleven

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 23 april. In de lijst zien we 3 binnenkomers, 8 zittenblijvers, 14 stijgers en 15 zakkers.

30 (--) CRAZY WHAT LOVE CAN DO- David Guetta, Becky Hill & Ellie Goulding

Sinds begin jaren negentig was BZN de act met de meeste Top 40-hits. De groep uit Volendam wist dat op te krikken tot 55 hits en dat aantal wisten later ook Madonna en David Guetta te bereiken. Deze week komt de Franse dj en producer met zijn 56e hit binnen in de lijst en dat maakt hem nu recordhouder als artiest met de meeste Top 40-hits. Crazy What Love Can Do, zijn samenwerking met Becky Hill en Ellie Goulding, was afgelopen week de Alarmschijf op Qmusic en is deze week de hoogste nieuwe op nummer 30.

10 (12) YOUNG RIGHT NOW- Robin Schulz & Dennis Lloyd

Robin Schulz en Dennis Lloyd hebben er wel even de tijd voor genomen. Met Young Right Now bereikt het duo deze week de top 10 en dat doen ze in de 18e week. Een hit die zo laat of nog later voor het eerst in de top 10 komt hebben we sinds 1980 niet meer gezien. Young Right Now is zelfs de eerste internationale hit ooit die dat weet te presteren. Deze week stijgt de track twee plekken naar nummer 10.

8 (20) TROMPETA- Willy William

Met Trompeta wilde Willy William een nummer maken waarbij mensen zich goed zouden voelen tijdens het stappen. “Geen triest of hartverscheurend nummer, maar iets waar we vrolijk van worden”, zo vertelt hij. Infinity, de hit van Guru Josh, is altijd één van zijn favoriete tracks geweest en dus verbouwde hij dat tot het Spaanstalige Trompeta. In 1990 stond de originele versie op nummer 3 waar de remix in 2008 vijf weken op nummer 2 stond. De uitvoering van Willy William stijgt, met 12 plaatsen winst, naar nummer 8.

1 ( 1) AS IT WAS- Harry Styles

De top 3 is ongewijzigd met In The Dark van Purple Disco Machine en Sophie And The Giants voor de tweede week op nummer 3 en Hallo van Antoon nu voor de derde keer op nummer 2.



Tussen namen van onder meer Billie Eilish en The Weeknd was ook die van Harry Styles te vinden op Coachella. Vorige week verraste hij het publiek door Shania Twain op het podium uit te nodigen. Met haar zong hij onder meer Man! I Feel Like A Woman en You’re Still The One. In de Top 40 staat hij voor de tweede week op nummer 1 met As It Was.

