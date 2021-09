Davina Michelle brengt loepzuiver het Wilhelmus ten gehore in Zandvoort

Ik ga zwem­men-ster Mart Hoogkamer geeft concert in Ahoy: ‘Een jongens­droom’

3 september Zanger Mart Hoogkamer, met Ik ga zwemmen (in Bacardi lemon) verantwoordelijk voor dé zomerhit van 2021, geeft volgend jaar een concert in Ahoy Rotterdam. Het is het grootste optreden voor de 23-jarige artiest tot nu toe. In zijn hoofd zijn de voorbereidingen al begonnen. ,,Het is gaaf, maar ik wil vooral kwaliteit leveren.’’