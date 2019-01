Davina Michelle brengt ode aan Lady Gaga op Musical Awards Gala

Sex and the Ci­ty-icoon Carrie Bradshaw duikt weer op

17:57 De Amerikaanse actrice Sarah Jessica Parker is opnieuw in de huid gekropen van Carrie Bradshaw, de geliefde journaliste uit de megapopulaire televisieserie Sex and the City. Fans die hoopten op nieuwe avonturen van Bradshaw en haar vriendinnen Miranda, Charlotte en Samantha, komen bedrogen uit.