Davina Michelle en Suzan & Freek in Vlaamse Liefde voor Muziek

MovieInsiders Podcast Waarom je Squid Game móet zien en de grote No Time To Die-discussie

8:48 Daniel Craig zwaait in No Time To Die definitief af als James Bond. Dat alleen al is een bijzonder en emotioneel moment. Maar is dit 25ste 007-avontuur ook een geslaagde film? Gudo en John gaan er uitgebreid over in discussie in een deel zónder en een deel mét spoilers (zodra de gong heeft geklonken). Voor de verandering staan ze in deze aflevering ook even stil bij een serie. De Zuid Koreaanse Netflix-titel Squid Game maakt namelijk wereldwijd de tongen los. Terecht?