Davina Michelle enige Nederlandse zangeres met wassen beeld in Madame Tussauds

Volgens Davina zijn er nog ‘ongelofelijk veel zangeressen in Nederland die zo’n beeld verdienen’. ,,Ik vond het bizar om te horen dat Anouk er nog niet een had bijvoorbeeld. Maar ja, misschien is dit een stap in de goede richting.”



Het wassen beeld werd woensdag onthuld onder toeziend oog van haar familie, vrienden en de pers. Ze is blij met het resultaat. Eng, zoals Nikkie de Jager haar eigen beeld noemde, vindt ze haar evenbeeld niet. ,,Ik vind het vooral erg impressive. Maar als je heel lang naar hetzelfde kijkt dan wordt alles een beetje eng. Dat ik zo stil zit vind ik wel een beetje gek.”