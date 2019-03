Davina Michelle gaat op clubtoer

De 23-jarige Rotterdamse zangeres heeft al meerder prijzen in ontvangst mogen nemen. Zo ontving ze awards voor meest succesvolle zangeres ooit in de Top 40, hoogste nieuwe binnenkomer in de Top 2000, talent van het jaar, hit van het jaar, en muziekmoment van het jaar met als bekroning een Edison Award voor beste nieuwkomer. Eerder werd al bekendgemaakt dat Davina Michelle het voorprogramma mag verzorgen bij het aankomende concert van P!NK op het Malieveld in Den Haag. Daarnaast heeft ze shows gepland staan op diverse festivals, waaronder Pinkpop.

Davina Michelle, die opgroeide in Nieuwerkerk aan den IJssel, brak door nadat ze een cover van P!NK's nummer What About Us op haar YouTube-kanaal had geplaatst. De reactie van P!NK hierop zorgde ervoor dat Davina in korte tijd bekend werd in zowel Nederland als Amerika.