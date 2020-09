Davina Michelle trots op debuutplaat: ‘Hiermee laat ik zien wie ik ben’

Gisteravond gaf Davina Michelle (24) een coronaproof concert in the Qube van Qmusic. In het zaaltje is ruimte voor slechts een paar man publiek, waarmee het optreden een extra intiem karakter kreeg. ,,Ik blijf altijd druk met van alles en nog wat, maar het leukste vind ik optreden.”

Michelle bracht voor het eerst live nummers van haar debuutalbum My own world ten gehore, dat 21 augustus verscheen. De Rotterdamse is blij met het resultaat, het was lang zwoegen voor de plaat af was. ,,Ik ben hier jaren mee bezig geweest”, zegt Davina tegen deze site. ,,Ik wil ermee laten zien wie ik ben, wat voor muziek ik wil maken. En ik wilde dat het gevarieerd was, dat iedereen er bij een bepaalde mood een liedje bij kan vinden. Ik denk dat dat wel gelukt is. Ik ben er in ieder geval heel erg trots op. En ik krijg super veel positieve reacties, dat is een fijne waardering.”

De zangeres staat eindelijk weer eens voor publiek, hoe kleinschalig ook. Ze zocht de afgelopen maanden naarstig naar alternatieven voor afgelaste optredens, om haar fans toch tegemoet te kunnen komen. Zo trad ze in maart van dit jaar op in een verlaten Rotterdam Ahoy, dat werd uitgezonden door Radio 538 en voor een lege zaal in AFAS Live, dat werd getoond in de bioscoop. Ze is dan ook blij dat ze nu weer kan zingen met publiek erbij. ,,Het is weer een poosje geleden. Ik heb goed geoefend van te voren, het is de eerste keer dat het album mag spelen.”

Quote Ik vind dat stilstand ook achteruit­gang is

Met My own world wil Davina laten horen dat ze verder gegroeid is sinds het succes van Duurt te lang, het nummer dat ze in 2018 zong in het NPO 1-programma Beste Zangers en waarmee ze zichzelf definitief op de kaart zette. ,,Er is zoveel gebeurd. Zoveel ontwikkelingen. Het is niet meer die Michelle van vroeger, die bij jou in de klas zat. Al is dat natuurlijk wel zo, maar de naam Davina Michelle heeft echt een eigen wereldje gekregen.”

Die Davina Michelle, met inmiddels ruim een miljoen volgers op Youtube– waar het succesverhaal voor haar met een cover van zangeres Pink allemaal begon, staat aan de vooravond van een nieuw internationaal avontuur. ,,Einde van dit jaar gaan we hier een tourtje doen en ik hoop dat we in het buitenland dingen kunnen gaan doen”, aldus de zangeres. ,,We zijn in Duitsland bezig. Nu stagneert het een beetje, daar word ik altijd chagrijnig van”, lacht ze. ,,Ik vind dat stilstand ook achteruitgang is.”

Wat in het verschiet ligt, is ongewis. ,,Ik kan niet in de toekomst kijken.” Maar dromen mag. ,,Ik hoop op de wereld”, besluit ze.

