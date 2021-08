Davina Michelle zingt alleen nog op F1 Zandvoort als andere acts geld krijgen

De Dutch Grand Prix ligt onder vuur omdat prins Bernhard, mede-eigenaar van het circuit, artiesten had gevraagd op te treden voor vrijkaarten. Chef’special-zanger Joshua Nolet besprak de zaak woensdag in een filmpje op sociale media. ,,Au. Gewoon au. Come on, what the fuck’’, eindigde hij de video toen duidelijk geïrriteerd. Nolets woede-uitbarsting was vooral een optelsom, vertelde de Haarlemse zanger een etmaal later. ,,Over hoe we als maatschappij om willen gaan met onze branche en iedereen die werkzaam is in die industrie. En het was vooral gericht op politiek Den Haag, waar men ongelooflijk stil is gebleven na onze acties van afgelopen zaterdag.’’