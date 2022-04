Davina Michelle zingt over online haat: ‘Demotiveert enorm’

‘Vroeger vond ik haar leuk, nu is ze een hype.’ Of: ‘Te veel make-up, te veel ego.’ ‘Je ziet eruit als een transgender.’ Dit soort reacties zette Davina Michelle (26) in de tekst van haar single die zojuist is verschenen. Met een mooie kwinkslag naar de transgender-opmerking die ze een paar maanden terug geregeld kreeg: ‘Honey, thank you. I accept the compliment’, zingt ze in No angel.