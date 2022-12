De Backstreet Boys jagen met hun plaat de visite deze kerst al voor de ijstaart weg

Zeldzame E.T.-pop voor miljoenen geveild in Hollywood

De enige overgebleven E.T.-pop uit E.T. the Extra-Terrestrial is dit weekend voor 2,5 miljoen dollar geveild in Hollywood. Het is niet bekend wie het zeldzame exemplaar heeft weten te bemachtigen. Vooraf werd het stuk geschat op een waarde van 2 tot 4 miljoen dollar.

