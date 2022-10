De bedoeling van White is duidelijk: veel geld en seks maken een mensen er niet gelukkiger op

In onze playlist maken we je wegwijs in het actuele aanbod van on demand-films, series, albums en podcasts. Wat moet je (niet) gezien of geluisterd hebben en waarom? Vandaag

Hoeveel resorts heeft de fictieve hotelketen The White Lotus tot zijn beschikking? Na Hawaii, waar het eerste seizoen van de gelijknamige serie zich afspeelde, is het nu de beurt aan Sicilië.

Opnieuw maakt de kijker kennis met steenrijke, verwende en asociale Amerikaanse toeristen die het niet zo nauw nemen met de moraal en driftig zwaaien met hun goedgevulde portemonnees en creditcards.

Mike White is als bedenker, regisseur en scenarist de motor van de serie die dit jaar met tien Emmy’s (de belangrijkste Amerikaanse televisieprijs) werd bekroond. Over de nieuwe opzet is hij duidelijk: ,,Het eerste seizoen ging vooral over klassenstrijd tussen de hotelgasten en het lokale personeel. Dat wilden we niet herhalen. Nu is het thema seks en relaties in een exclusief decor waar geld voor de gasten geen enkel probleem vormt.”

Hitsige grootvader

Al in de eerste aflevering wordt duidelijk wat White voor ogen heeft. Hij stelt een drietal mannen van één familie uit Los Angeles voor. Het betreft een hitsige grootvader die trots is op zijn Siciliaanse afkomst. Hij wordt gespeeld door F. Murray Abraham die vooral bekend door zijn rol als de jaloerse componist Antonio Salieri in Amadeus. Meegereisd is ook diens zoon (een seksverslaafde zakenman die verwikkeld is in een echtscheiding en meteen twee jonge sekswerkers een weeklang inhuurt) plus de kleinzoon die er romantische ideeën op nahoudt wat betreft de omgang met vrouwen en het enige sympathieke lid van het drietal lijkt te zijn.

The White Lotus 2 Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Drama (HBO Max)



Op basis van de eerste twee afleveringen is het lastig om vast te stellen of er nog meer empathische personages voorkomen. White introduceert ook twee jonge koppels die elkaar wat welvaart betreft proberen af te troeven. Het ene koppel is schaamteloos materialistisch en is niet in het wereldleed geïnteresseerd. Het andere stel is meer begaan met het lot van armlastige medemensen maar zijn ook niet vies van veel geld verdienen. De bedoeling van White is duidelijk: veel geld en seks maken een mensen er niet gelukkiger op.

Aantrekkingskracht

Slechts één vast personage keert terug uit het eerste seizoen, de puissant rijke Tanya, gespeeld door Jennifer Coolidge die voor haar vertolking dit jaar een Emmy won. White: ,,Jennifer is mijn grote inspiratiebron voor deze serie geweest. Haar kwetsbaarheid, humor en haar aantrekkingskracht heb ik in de rol van Tanya verwerkt.”

In het tweede seizoen wordt meer over de achtergronden van haar geopenbaard. Haar tragische familieachtergrond, hoe haar familie rijk werd en haar ongelukkige verhouding met haar levenspartner die er vermoedelijk een minnares op nahoudt.

Ook het verkeerde zelfbeeld van Tanya is niet veranderd. Zij is nog steeds behoorlijk wereldvreemd en waant zich het evenbeeld te zijn van de Italiaanse filmlegende Monica Vitti die dit jaar overleed en minstens dertig kilo lichter was.

Poepscènes

White belooft dat zijn serie net als het beginseizoen weer enkele spraakmakende scènes zal bevatten. Niet zo grof als de hotelmedewerker die in The White Lotus 1 een bolus achterlaat in een van de koffers van een strontvervelende gast. ,,Ik blijf niet aan de gang met dat soort poepscènes”, laat White weten. ,,Maar ik beloof je dat deze reeks ook momenten zal bevatten die de kijker naar adem doen happen.”

De scenarist omschrijft zijn reeks als een combinatie van drama en komedie. ,,Mijn grote voorbeelden zijn de Spaanse regisseur Pedro Almodóvar en zijn Amerikaanse collega Billy Wilder. Ook zij rijgen pijnlijke en hilarische momenten aan elkaar. Ik hoop dat het mij in dit vervolg ook is gelukt.”

