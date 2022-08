De best geklede BN’er volgens Josine: Annechien Steenhuizen

met video Grea­se-fans in hart en nieren: ‘In mijn dromen was ik net zo mooi als Sandy’

Met het overlijden van Olivia Newton-John is een icoon vergaan. Veel mensen vergeten haar nooit vanwege de romantische filmmusical Grease, waarin zij de rol van Sandy vertolkte. In 2018 bestond de film veertig jaar, waarna wij mensen vroegen wat zij zich herinnerden van Grease. We werden overstelpt met verhalen.

9 augustus