De comeback van Michelle Pfeiffer: 4 nieuwe films

Sinds gisteren is de filmdiva – bekend van films als Scarface (1983) en The Fabulous Baker Boys (1989) – in de bioscoop te bewonderen in mother!, waarin zij een dominante bezoeker in het landhuis speelt, bewoond door Jennifer Lawrence en Javier Bardem. Volgens regisseur Darren Aronofsky is de rol van Pfeiffer gebaseerd op de Bijbelse figuur Eva, de eerste vrouw op aarde die uit het paradijs werd verdreven.



Pfeiffer is - zo bleek bij de wereldpremière van mother! in Venetië - nog steeds een opvallende schoonheid die ook nog uitstekend kan acteren. Duidelijk is te zien dat Pfeiffer er alles aan heeft gedaan om er zo jong mogelijk uit te zien. Zij praat daar in interviews openhartig over. ,,Zolang ik mijn gezicht kan bewegen en alle emoties kan uitdrukken, zie ik er het bezwaar niet van in.’’ Ook sluit ze plastische chirurgie op den duur niet uit.