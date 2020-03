De dag die je wist dat zou komen: een BN'er in thuisquarantaine

Het was de dag die je wist dat zou komen: de eerste BN’er zit in thuisquarantaine. En het is nog Klaas Dijkhoff ook, dus Jinek en Op1 doken er meteen op, met skype- en facetime-interviews. Want vrijwillige ophokplicht betekent nu eenmaal óók dat een snotterende VVD-fractievoorzitter uit rampgebied Brabant niet even aan kan schuiven in een tv-studio.



De beelden die dat opleverde waren om meer redenen interessant. Ten eerste: zo vaak zie je Dijkhoff niet in een sportieve, zwarte trui met crewneck. Laat ik nu denken dat die man in een jasje met geruit gilet slaapt, maar niet dus. Het kledingstuk zal hem geen nieuwe nominatie opleveren voor Best Geklede Man, maar het gaf hem wel ineens een veel jeugdigere uitstraling. Dus als het campagneteam van zijn VVD mag adviseren, zou ik hem in aanloop van de volgende verkiezingen de straat op sturen in zo’n sweater. Die levelt lekker met de dracht van de doorsnee Nederlander en kan net zo iconisch worden als de grijze hoody van Mark Rutte.