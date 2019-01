De dramaseries van Talpa zijn beter dan de meeste studioshows

Het fijne van een dramaserie is doorgaans dat je je een uurtje - of een paar uurtjes - kunt verliezen in de sores van een ander, zodat je niet aan die van jezelf hoeft te denken. Maar wat als een dramaserie een kopie is van je eigen leven?



Ik heb het natuurlijk over Oogappels dat donderdag in première ging, een dramaserie van Talpa Fictie en regisseur Will Koopman in de stijl van Gooische Vrouwen en Divorce. Niet bij RTL of SBS, maar bij NPO 1. Een unicum dat ik hier toch even wil benadrukken en dat iets zegt over de kwaliteit van de dramaseries uit de koker van John de Mol die aanzienlijk hoger is dan de meeste studioshows.