De eerste aflevering van VTBL was prima in orde en dat is best bijzonder

Voor succesvolle tv-formats geldt hetzelfde als wat altijd wordt gezegd over Marokkaanse slagers of visboeren. Als er één in een bepaalde straat een goede boterham kan verdienen, dan kun je er donder op zeggen dat de concurrent twee deuren verder eenzelfde winkel begint en dat nummer drie al snel volgt.



Vandaar ook de geboorte van VTBL. Als Studio Voetbal en Veronica Inside een groot publiek trekken dan wil RTL 7 een graantje meepikken, temeer daar ze met VI natuurlijk jarenlang een publiekstrekker in huis hadden. En ik moet zeggen: gevoelsmatig is er best plek voor nóg zo’n tafel op televisie. De NOS is doorgaans een saai college hogere voetbalkunde en VI grossiert in platte grappen. Dus als je als RTL 7 in het midden gaat zitten, met een inhoudelijke voetbalshow met lichtvoetige toon, kan dat zomaar slagen.