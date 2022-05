De eerste punten op het songfestival worden verdeeld, S10 kwetsbaar en emotioneel

updateHoe ze worden verdeeld, weten we nog niet. Maar zeker is dat de helft van de punten voor de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Turijn vanavond worden vergeven. De vakjury's beoordelen S10 en zestien andere deelnemers op basis van de eerste show met publiek in PalaOlimpico. S10 kwam rond kwart voor tien als achtste het podium op.

Spatzuiver, intiem en bovenal geslaagd. S10 begon het songfestival goed met twee sterke optredens. De 21-jarige startte maandagmiddag tijdens de zogenoemde dress rehearsals, een generale repetitie van de eerste halve finale voor een vrijwel lege zaal. In de avond was er voor het eerst publiek bij de juryshow. De Diepte kwam er allebei de keren uit zoals het lied bedoeld is: persoonlijk, met veel gevoel. Vooral in de avond leek ze iets meer gespannen en ook wat emotioneler in haar uiting.

Als achtste trad S10 aan, gekleed in haar zwarte outfit van ontwerpersduo Viktor en Rolf. In de show - die morgenavond live te volgen is op tv - zit S10 ingeklemd tussen een ruige rockact van Bulgarije en een wilde feestact uit Moldavië. Dat contrast kan bijna niet groter. De Nederlandse act is een van de soberste van de veertig deelnemers in Turijn, met een minimale lichtshow. S10 zong maandag beide keren zuiver, zoals ook tijdens de repetities van vorige week.

Problemen

De organisatie in Italië kampte overigens met enkele praktische problemen die nog niet allemaal opgelost zijn. Het belangrijkste euvel, het niet draaien van de grote zon op het podium, is niet verholpen. Deze optie is nu voor alle deelnemers uitgeschakeld.

Tijdens de eerste liveshow kreeg Oekraïne als verwacht veel bijval van het publiek. Nog voordat ze waren begonnen, ontvingen de bandleden van Kalush Orchestra al een staande ovatie. Het lied Stefania staat bij de bookmakers al weken stijf bovenaan de lijst van favorieten voor de eindwinst. Hun voornaamste bedreigers zijn gastland Italië en het Verenigd Koninkrijk.

Volledig scherm Kalush Orchestra uit Oekraïne kreeg maandag veel bijval van het publiek © ANP

Morgenmiddag treedt S10 opnieuw op, tijdens de generale repetitie. Nu de punten van de vakjury zijn verdeeld, telt de liveshow van morgenavond alleen nog voor de televoters thuis. Dat S10 de finale van zaterdag gaat halen, lijdt weinig twijfel. Zowel bij de internationale fans als bij de bookmakers staat ze er prima voor.

