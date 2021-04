De favoriete nummer 1-hits van radio-dj's: ‘Dit nummer was best wel controversieel’

Luxe onderkomen in kerk zorgt voor tranen bij gasten in Bed & Breakfast

2 april Ook in de tweede aflevering van Omroep Max-reeks Bed & Breakfast waren vanavond weer creatieve slaapplekken te zien. In de aflevering, waarin drie stellen logeren in elkaars onderkomen, slapen de gasten in een grote kerk en in pipowagens.